Тассотти посоветовал Милану обратить внимание на Миколенко
Ассистент главного тренера сборной Украины Мауро Тассотти поделился мыслями относительно защитника киевского Динамо Виталия Миколенко.
"Трансфер Миколенко? Никогда не разговаривал об этом с Миланом. Когда они спросили меня об интересном футболисте из Украины, я назвал его имя.
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Он – молодой игрок, который может послужить "россонери", но ему нужно дать время для роста", – приводит слова Тассотти Calciomercato со ссылкой на интервью Tuttosport.
Отметим, что Миколенко постоянно сватают в европейские гранды, а наибольший интерес к защитнику проявляют из Италии.
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