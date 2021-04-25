"Трансфер Миколенко? Никогда не разговаривал об этом с Миланом. Когда они спросили меня об интересном футболисте из Украины, я назвал его имя.

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Он – молодой игрок, который может послужить "россонери", но ему нужно дать время для роста", – приводит слова Тассотти Calciomercato со ссылкой на интервью Tuttosport.

Отметим, что Миколенко постоянно сватают в европейские гранды, а наибольший интерес к защитнику проявляют из Италии.

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