"Четвертьфинал – это исторический результат для Украины, этого никогда не было, люди празднуют, и мы рады, что принесли им столько удовольствия. Мы начали турнир не на своем уровне. Сборная – зеркало чемпионата, а УПЛ сейчас переживает хороший момент.

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Зинченко – сильный игрок на международном уровне, он легко может действовать в полузащите, но в Сити ему приходится выходить на позиции защитника с особыми функциями. У Малиновского сейчас есть некоторые физические трудности, мы стараемся помочь ему. Он готов не на 100%, но у него невероятные качества. Мощный дальний выстрел, он очень опасен на медленных фазах атак", – приводит слова Тассотти Milannews.

Добавим, что Малиновский выходил на поле во всех четырех матчах Евро и отметился лишь ассистом в поединке с Нидерландами (2:3). Зинченко стал настоящим героем победы над шведами (2:1), оформив гол+пас.

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