Тащи впервые за полгода вышел в основе Санкт-Паули – украинец потерял прекрасную возможность и не спас от разгрома

Матч против Дармштадта стал для Санкт-Паули и украинского форварда Бориса Тащи настоящей катастрофой.

Вторая Бундеслига, 27 тур

Дармштадт – Санкт-Паули – 4:0

Голы: Гонзак, 7, Штарк, 74, Мелем, 78, Палссон, 89

Воспитанник Черноморца вышел в основе "пиратов" впервые с октября прошлого года. Уже на 7 минуте Тащи и его команду ждала неприятность – Гонзак воспользовался неубранными действиями защиты соперника. Санкт-Паули попытался перехватить инициативу, и одним из самых активных был именно Борис. Правда, украинец не слишком удачно боролся с мощными защитниками Дармштадта, а свой единственный момент упустил – удар из выгодной позиции был заблокирован.

Тащи готов променять Германию на Украину только ради предложения отечественных грандов

Запал Санкт-Паули внезапно исчез после перерыва, на 62 минуте Тащи был заменен на Флума. Вмешательство тренера явно не дало ожидаемого импульса, стало только хуже. Гости за 15 минут пропустили три гола и были вынуждены мириться с позорным разгромом 0:4.

Дармштадт благодаря победе оторвался от Санкт-Паули на 6 очков – пятое место и 39 пунктов. "Пираты" со своей 11 строчкой закрепились в роли середняка.

Бундеслига, онлайн игрового дня: соперник Шахтера экзаменует Дортмунд, интересная тренерская битва за пьедестал