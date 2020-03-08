Тащи отличился ассистом за Санкт-Паули – дебютное результативное действие украинца в сезоне

В 25 туре Второй немецкой Бундеслиги нападающий Санкт-Паули Борис Тащи выполнил свою первое результативное действие в сезоне.

Чемпионат Германии, Вторая Бундеслига, 25 тур

Зандхаузен – Санкт-Паули – 2:2

Голы: Беренс, 45 (пен), Шеу, 63 – Гиокерес, 28, Диамантакос, 78

Костевич и Бутко приняли участие в результативной атаке Леха – команда украинцев потеряла очки в Кракове

Украинский нападающий Санкт-Паули Борис Тащи удачно вышел на замену в матче против Зандхаузена. Он появился на поле на 68 минуте, когда его команда уступала со счетом 1:2, и уже через 10 минут принял участие в результативной атаке: Тащи выиграл верховую борьбу и скинул мяч на своего одноклубника Димитриоса Диамантакос, который сравнял счет.

Для Тащи это первое результативное действие в составе команды из Гамбурга. Он перешел в Санкт-Паули в июле прошлого года. Сегодняшний матч стал для украинца 13 в текущем розыгрыше Второй Бундеслиги.

Лунин контактировал с боссом Реала: украинец опередил Кепу и Доннарумму, но ждет окончательный вердикт Зидана