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Тащи отдал ассист за Дуйсбург – его команда в невероятном матче уступила Хайденхайму

12 мая 19:32 33 Читати українською
Тащи отдал ассист за Дуйсбург – его команда в невероятном матче уступила Хайденхайму
Борис Тащи / соцсети

Украинский полузащитник Борис Тащи отличился ассистом в матче 33 тура второй Бундеслиги против Хайденхайме (3:4).

Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур

Дуйсбург – Хайденхайм – 3:4

Голы: Штоппелькамп, 33, Бомхойер, 51, Дашнер, 80 – Глятцель, 27, Томалла, 37, Бомхойер, 58 (автогол), Дорш, 82

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Дуйсбург, досрочно вылетел в третью лигу, дома принимал Хайденхайм. Украинец Борис Тащи вышел после перерыва и отметился ассистом на 80-й минуте встречи, когда команде удалось сравнять счет. Но гости усилиями Дорша сумели вырвать драматическую победу.

Дуйсбург с 28 очками продолжает находиться на последней строчке и готовиться к третьему дивизиону.

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Германия Украинцы за рубежом Видеоновости Дуйсбург Дуйсбург Борис Тащи Борис Тащи Хайденхайм Хайденхайм
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