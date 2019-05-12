Тащи отдал ассист за Дуйсбург – его команда в невероятном матче уступила Хайденхайму

Украинский полузащитник Борис Тащи отличился ассистом в матче 33 тура второй Бундеслиги против Хайденхайме (3:4).

Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур

Дуйсбург – Хайденхайм – 3:4

Голы: Штоппелькамп, 33, Бомхойер, 51, Дашнер, 80 – Глятцель, 27, Томалла, 37, Бомхойер, 58 (автогол), Дорш, 82

РБ Лейпциг помешал Баварии оформить чемпионство, Шальке без Коноплянки не смог обыграть Байер: 33-й тур Бундеслиги

Дуйсбург, досрочно вылетел в третью лигу, дома принимал Хайденхайм. Украинец Борис Тащи вышел после перерыва и отметился ассистом на 80-й минуте встречи, когда команде удалось сравнять счет. Но гости усилиями Дорша сумели вырвать драматическую победу.

Дуйсбург с 28 очками продолжает находиться на последней строчке и готовиться к третьему дивизиону.