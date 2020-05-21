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Тащи готов променять Германию на Украину только ради предложения отечественных грандов

21 мая 23:22 29 Читати українською
Тащи готов променять Германию на Украину только ради предложения отечественных грандов
Борис Тащи / Getty Images

Форвард Санкт-Паули Борис Тащи не спешит возвращаться на родину.

"Трудно сказать, хочу ли я вернуться в УПЛ, здесь надо думать.

Украинский легионер Бундеслиги скептически оценил свои шансы на сборную Украины

Сказать так сразу на самом деле очень трудно. Я бы точно подумал, если мы говорим о топовых клубах. А так – наверное, нет", – рассказал Тащи в эфире Youtube-канала Бомбардир.

Напомним, форвард является воспитанником одесского Черноморца, за который сыграл 26 матчей. С 2014 года он выступает в Европе, а сезон 2019/20 проводит в немецком Санкт-Паули – один ассист в 14 матчах второй Бундеслиги.

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Борис Тащи Борис Тащи Санкт-Паули Санкт-Паули Германия
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