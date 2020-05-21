Тащи готов променять Германию на Украину только ради предложения отечественных грандов

Форвард Санкт-Паули Борис Тащи не спешит возвращаться на родину.

"Трудно сказать, хочу ли я вернуться в УПЛ, здесь надо думать.

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Сказать так сразу на самом деле очень трудно. Я бы точно подумал, если мы говорим о топовых клубах. А так – наверное, нет", – рассказал Тащи в эфире Youtube-канала Бомбардир.

Напомним, форвард является воспитанником одесского Черноморца, за который сыграл 26 матчей. С 2014 года он выступает в Европе, а сезон 2019/20 проводит в немецком Санкт-Паули – один ассист в 14 матчах второй Бундеслиги.

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