Украинский легионер корейской команды Сергей Тащи открыл счет своим голам в ЛЧ. Смотрите видео его результативной попытки на "Футбол 24".

Азия, Лига чемпионов

Пхохан Стилерс (Южная Корея) – Ратчабури (Таиланд) – 2:0

Голы: Тащи, 11, Санг-Хюб, 81

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Форвард Пхохан Стилерс Борис Тащи помог своей команде одержать победу в дебютном матче нынешнего розыгрыша азиатской Лиги чемпионов против Ратчабури из Таиланда. 27-летний украинец упустил возможность открыть счет уже на 2-й минуте, когда его на мгновение опередил защитник соперника.

Но уже вскоре наш легионер оказался первым на мяче и после навеса партнера с правого фланга головой переправил сферу мимо голкипера. В конце матча корейцы удвоили свое преимущество и одержали первую победу на турнире.

Победа позволила Пхохан Стилерс возглавить группу G с тремя очками. Впереди команду украинца ожидают дуэли с японской Нагоей и малазийским Джохор ДТ.

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