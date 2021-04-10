В матче 9-го тура чемпионата Южной Кореи команда украинца обыграла столичного гранда. Видео результативной передачи нашего легионера смотрите на "Футбол 24".

Пхохан Стилерс после победы над Сеулом / Инстаграм ФК Пхохан Стилерс

Южная Корея, К-Лига, 9-й тур

Сеул – Пхохан Стилерс – 1:2

Голы: Джин-Сунг, 35 – Мин-Кый, 22, Санг-Хеп, 79

Гол с центра поля – экс-хавбек Мариуполя феерит во Второй лиге

Украинский легионер Пхохан Стилерс Борис Тащи впервые после перехода в корейский клуб отметился результативным действием. Форвард появился на поле на 56-й минуте, а на 79-й помог своей команде вырвать победу, ассистировав Лиму Санг-Хепу.

Победа позволила команде украинца набрать 11 очков и подняться на седьмую строчку турнирной таблицы К-Лиги.

К слову, после перехода в Пхохан Стилерс Тащи сыграл в 6 матчах и отметился 1 ассистом.

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