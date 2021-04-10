Тащи дебютным ассистом помог Пхохан Стилерс вырвать победу в Сеула
В матче 9-го тура чемпионата Южной Кореи команда украинца обыграла столичного гранда. Видео результативной передачи нашего легионера смотрите на "Футбол 24".
Южная Корея, К-Лига, 9-й тур
Сеул – Пхохан Стилерс – 1:2
Голы: Джин-Сунг, 35 – Мин-Кый, 22, Санг-Хеп, 79
Гол с центра поля – экс-хавбек Мариуполя феерит во Второй лиге
Украинский легионер Пхохан Стилерс Борис Тащи впервые после перехода в корейский клуб отметился результативным действием. Форвард появился на поле на 56-й минуте, а на 79-й помог своей команде вырвать победу, ассистировав Лиму Санг-Хепу.
Победа позволила команде украинца набрать 11 очков и подняться на седьмую строчку турнирной таблицы К-Лиги.
К слову, после перехода в Пхохан Стилерс Тащи сыграл в 6 матчах и отметился 1 ассистом.
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