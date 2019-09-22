Тащи дебютировал за Санкт-Паули

Хавбек Санкт-Паули Борис Тащи провел дебютный матч в составе "пиратов".

Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур

Оснабрюк – Санкт-Паули – 1:1

Голы: Вольце, 12 – Мияити, 22

Гамбург проиграл Санкт-Паули в легендарном дерби – фантастические перфомансы фанатов и нелогичная победа команды Тащи

Санкт-Паули после победы в дерби над Гамбургом (2:0) в 7 туре второй Бундеслиги встретился на выезде с Оснабрюком. Украинец Борис Тащи вышел на поле на 61-й минуте. Это его первое появление в составе "пиратов". К тому времени счет уже был 1:1. Сначала хозяева открыли счет усилиями Вольце, а через 10 минут Мияити его сравнял. сильно пробив под перекладину.

Под конец встречи гости остались в меньшинстве после удаления Диарра, но смогли удержать ничейный счет. В итоге, Санкт-Паули набрал уже 9 очков и находится на 10 позиции в турнирной таблице.

Вест Хэм обыграл Манчестер Юнайтед благодаря голу Ярмоленко, который пристыдил самого дорогого защитника мира