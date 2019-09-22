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Тащи дебютировал за Санкт-Паули

17:39 24 Читати українською
Тащи дебютировал за Санкт-Паули
Борис Тащи / соцсети

Хавбек Санкт-Паули Борис Тащи провел дебютный матч в составе "пиратов".

Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур

Оснабрюк – Санкт-Паули – 1:1

Голы: Вольце, 12 – Мияити, 22

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Санкт-Паули после победы в дерби над Гамбургом (2:0) в 7 туре второй Бундеслиги встретился на выезде с Оснабрюком. Украинец Борис Тащи вышел на поле на 61-й минуте. Это его первое появление в составе "пиратов". К тому времени счет уже был 1:1. Сначала хозяева открыли счет усилиями Вольце, а через 10 минут Мияити его сравнял. сильно пробив под перекладину.

Под конец встречи гости остались в меньшинстве после удаления Диарра, но смогли удержать ничейный счет. В итоге, Санкт-Паули набрал уже 9 очков и находится на 10 позиции в турнирной таблице.

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Украинцы за рубежом Германия Оснабрюк Оснабрюк Борис Тащи Борис Тащи Санкт-Паули Санкт-Паули
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