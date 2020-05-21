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Тащи – о возвращении из России в Черноморец: Пошел на уменьшение зарплаты в семь раз

09:15 3 Читати українською
Тащи – о возвращении из России в Черноморец: Пошел на уменьшение зарплаты в семь раз
Борис Тащи (справа) / ФК Санкт-Паули

Нападающий Борис Тащи, который выступает во Второй Бундеслиге за Санкт-Паули, вспомнил обстоятельства возвращения в Украину из московского Динамо.

"Когда я разорвал контракт с московским Динамо, то проснулся и понял для себя, что шансов нет. И нет смысла бороться. Я пошел в Черноморец на уменьшение зарплаты в семь раз, если брать за год. Потерял очень много денег, но я не думал об этом, потому что было желание играть и развиваться.

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Я получил травму мениска, сделал операцию в Австрии, большое спасибо клубу. Затем я сыграл за все время семь минут – ситуация не очень", – рассказал Тащи в эфире Youtube-канала Бомбардир.

Заметим, воспитанник Черноморца также успел поиграть за Говерлу, Штутгарт, Зброевку Брно и Дуйсбург. Сейчас выступает за Санкт-Паули – в текущем сезоне 26-летний Тащи провел 14 матчей в чемпионате и отдал 1 ассист.

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