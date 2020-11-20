Таран и главный тренер Евгений Яровенко разорвали контракты по обоюдному согласию, сообщил днепровский клуб на официальной странице в Facebook.

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Интересно, что в последних матчах Перемога демонстрировала прекрасную форму. Команда 5 туров подряд не проигрывает – три ничьи и две победы. Днепряне поднялись из низов группы В Второй лиги в середину – 14 очков и шестая строчка. В ближайшее время клуб сформирует новый тренерский штаб.

Напомним, за свою карьеру Таран возглавлял Кривбасс, запорожский Металлург и Слован. На тренерском мостике криворожан дважды становился бронзовым призером чемпионата Украины.

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