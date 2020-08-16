"Танцы, песни, но пока без шампанского", – как Лион праздновал выход в полуфинал Лиги чемпионов

После того как финальный свисток матча 1/4 финала ЛЧ зафиксировал победу Лиона над Манчестер Сити (3:1) игроки французской команды начали празднование сенсационного результата.

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Впоследствии танцы продолжились в раздевалке Лиона, где казалось, что французы уже стали триумфаторами нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Напомним, Лион пробрался в полуфинал ЛЧ, где 19 августа встретится с Баварией.

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