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"Танцы, песни, но пока без шампанского", – как Лион праздновал выход в полуфинал Лиги чемпионов

12:12 - Читати українською
"Танцы, песни, но пока без шампанского", – как Лион праздновал выход в полуфинал Лиги чемпионов
Фото ФК Лион

Французская команда громко радовалась поражению Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

69’ Кевин де Брюйне
 
Максвел Корне 24’
Мусса Дембеле 79’
Мусса Дембеле 87’
24’ Максвел Корне
69’ Кевин де Брюйне
79’ Мусса Дембеле
87’ Мусса Дембеле

После того как финальный свисток матча 1/4 финала ЛЧ зафиксировал победу Лиона над Манчестер Сити (3:1) игроки французской команды начали празднование сенсационного результата.

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Впоследствии танцы продолжились в раздевалке Лиона, где казалось, что французы уже стали триумфаторами нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Напомним, Лион пробрался в полуфинал ЛЧ, где 19 августа встретится с Баварией.

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