– Господин Олег, могли ли вы представить, что россия пойдет полномасштабной войной на нашу страну?

– Не думаю, что кто-то мог предположить, что наш сосед так коварно ночью нападет. Он называл себя "братом". Какой он нам брат? Тамбовский волк ему брат! Мы все равно победим, мы сильнее.

У украинцев сильнее дух и армия. Солдаты оккупантов не хотят идти воевать против нас, они боятся, бросают оружие, бегут из танков, сдаются в плен. Они понимают, что их обмануло руководство. Всех интересует, а что нам ожидать дальше? Все в руках Божьих! Однако победа будет за Украиной, потому что Господь с нами.

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– Эта война национально образующая, она многим раскрывает глаза. Нападение московитов сменило Украину. Согласны?

– На все Божья воля, так и должно быть, чтобы наша нация стала сильной и единой. Без воли Божьей мы бы ничего не сделали. Поэтому Господь помогает нам, и мы побеждаем. Чтобы потом у нас была супердержава. Весь мир признал, что мы хорошие и порядочные люди, которые не сдали свою страну, а бьемся за свободу и независимость против превосходящего нас в ресурсах агрессора.

Враг коварен, он уничтожает все на своем пути. Даже простых гражданских людей. И в этом убедились все. Слова президента россии в мире ничего не стоят. Он уже настолько заврался, что ему никто не верит. Путин использует нечестные методы по отношению к украинскому народу и всему человечеству. Правды там нет, – резюмировал Лужный в интервью Sportarena.

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