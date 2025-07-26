"Эти укрытия должны быть дублирующей раздевалкой для вас. Ваши футболисты идут туда, и там они могут замерзнуть во многих случаях или не иметь вентиляции. Делайте такие условия, чтобы за те 20-30-60 минут, которые команда там проводит, им могли или массаж сделать, или они могли просто сесть так, чтобы им комфортно было.

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В Акте предусмотрена графа, сколько конкретное укрытие предусматривает мест именно для болельщиков. Потому что укрытие может иметь вместимость одну, а болельщиков может быть определено количество меньше, исходя из факторов риска или фактической наполненности укрытия. Администрация или тот, кто руководит этим укрытием, может не дать просто добро на большее количество болельщиков. Она, как правило, меньше, чем полная вместимость укрытия. Это учитывается.

Если в акте есть какие-то замечания, мы реагируем. Мы можем своим решением запретить использование какого-то укрытия исключительно футбольному клубу. Как было в Александрии: они показали укрытие, мы его посмотрели – там ужас просто. И мы уменьшили допустимое количество на стадионе на то количество укрытия в подвале, куда заходить очень страшно", – поделился Таран в интервью Tribuna.

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