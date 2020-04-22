"Там такая левая клюшка сумасшедшая": президент Ингульца назвал Малиновского лучшим игроком современности

Босс перволигового Ингульца Александр Поворознюк признался, что в восторге от игры Руслана Малиновского.

На предложение назвать лучшего игрока современности, который больше всего нравится прямо сейчас, Поворознюк ответил оригинально – такого точно не ожидал никто.

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"Малиновский. Почему? Там такая левая клюшка сумасшедшая, она мне просто нравится. Эти его удары метров с 20-ти меня выводят из равновесия", – сказал Поворознюк в эфире Youtube-канала Бомбардир.

К слову, в сезоне 2019/20, который является дебютным для полузащитника сборной Украины в Италии, Руслан провел 31 матч, забил 5 голов и трижды ассистировал партнерам. Его контракт с Аталантой рассчитан до лета 2024 года. Недавно появилась информация, что в услугах Малиновского заинтересован Вест Хэм.

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