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"Там нечего делать с футболом": спортивный директор Шальке раскритиковал атмосферу в АПЛ

17:31 40 Читати українською
"Там нечего делать с футболом": спортивный директор Шальке раскритиковал атмосферу в АПЛ
Кристиан Хайдель / ФК Шальке

Спортивный директор Шальке Кристиан Хайдель жестко высказался по ценам на билеты и атмосферы на стадионах в АПЛ.

"Посмотрите на цены на билеты в Англии и Испании. Я часто был в Англии и почувствовал тамошнюю атмосферу на стадионах, и должен сказать, что там больше нечего делать с футболом.

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В Германии мы многое делаем для болельщиков и стараемся снижать цены на билеты. Мы не должны давить, футбол должен оставаться доступным для семей и молодых людей.

Ломая систему 50+1 мы не решим проблемы с немецким футболом. Надо быть осторожными, чтобы не поставить нашу футбольную культуру под риск", – цитирует Хайделя Deutsche Welle.

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Англия Кристиан Хайдель Шальке Шальке
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