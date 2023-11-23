Главный тренер Лацио Маурицио Сарри не исключает вариант поработать за большие деньги на Ближнем Востоке.

Сарри в интервью La Repubblica спросили о работе в Саудовской Аравии. Получился забавный диалог:

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– А вы бы поехали в Саудовскую Аравию?

– Там можно курить сигареты?

– Можно.

– Прекрасно, тогда посмотрим.

Сарри тренирует Лацио, с которым в прошлом сезоне стал вице-чемпионом Италии. До этого Маурицио возглавлял Ювентус, Челси и Наполи.

64-летний специалист известен тем, что любит во время матча на скамейке запасных курить сигареты.