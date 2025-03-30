"Там играет Супер Иван и нам будет супер тяжело": хавбек Шахтера поделился ожиданиями от кубкового матча с Александрией
Полузащитник "горняков" Артем Бондаренко высказался о матче 1/4 финала Кубка Украины против Александрии.
– Смотрим в турнирную таблицу, а там Шахтер находится на третьем месте. Болельщики вашей команды не привыкли там видеть Шахтер.
– И мы не привыкли. Сейчас у нас очень тяжелая ситуация, и мы хотим из нее выйти. В поединке с Оболонью, самым главным было одержать победу. Нам надо было выйти на победную дорогу.
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– Ты согласишься с мнением, что первый тайм "горнякам" удался больше, чем второй тайм?
– Да, соглашусь. 1:0 мы выигрывали – и это психология. Все понимали цену этой победы. Здесь все наложилось – игры сборных, гостевая встреча с Оболонью. Мы очень счастливы, что победили в этой игре.
– Все лидеры в чемпионате Украины не побеждают легко. Этому есть объяснение?
– Да, так и есть. Каждая команда может потерять очки в любой встрече. Грань между минимальной победой и потерей очков – минимальная.
– Впереди у Шахтера выездной кубковый матч против Александрии, уже в ближайшую среду. Чего там ждать от вашей команды?
– Там будет мега тяжело. Там играет Супер Иван и там нам будет супер тяжело (улыбается), – сказал Бондаренко для Sportarena.
Напомним, Шахтер сыграет против Александрии в четвертьфинале Кубка Украины. Поединок состоится 2 апреля на КСК Ника. Начало встречи – в 14:00.
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