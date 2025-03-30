– Смотрим в турнирную таблицу, а там Шахтер находится на третьем месте. Болельщики вашей команды не привыкли там видеть Шахтер.

– И мы не привыкли. Сейчас у нас очень тяжелая ситуация, и мы хотим из нее выйти. В поединке с Оболонью, самым главным было одержать победу. Нам надо было выйти на победную дорогу.

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– Ты согласишься с мнением, что первый тайм "горнякам" удался больше, чем второй тайм?

– Да, соглашусь. 1:0 мы выигрывали – и это психология. Все понимали цену этой победы. Здесь все наложилось – игры сборных, гостевая встреча с Оболонью. Мы очень счастливы, что победили в этой игре.

– Все лидеры в чемпионате Украины не побеждают легко. Этому есть объяснение?

– Да, так и есть. Каждая команда может потерять очки в любой встрече. Грань между минимальной победой и потерей очков – минимальная.

– Впереди у Шахтера выездной кубковый матч против Александрии, уже в ближайшую среду. Чего там ждать от вашей команды?

– Там будет мега тяжело. Там играет Супер Иван и там нам будет супер тяжело (улыбается), – сказал Бондаренко для Sportarena.

Напомним, Шахтер сыграет против Александрии в четвертьфинале Кубка Украины. Поединок состоится 2 апреля на КСК Ника. Начало встречи – в 14:00.

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