– Почему голкипер не хочет бить пенальти?

– А кто сказал, что не хочет? Не дают. Там идет борьба среди ребят, кто ударит пенальти.

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У меня таких мыслей нет, но когда я был маленький, мы играли 5 на 5. Я всегда исполнял штрафные, бил пенальти, забивал. И когда ты играешь на дворе – тебе всегда хочется пробить пенальти. Есть детская мечта забить пенальти или штрафной, – сказал Нещерет в интервью ВДИНАМО.

К слову, Руслан Нещерет недавно стал основным голкипером Динамо после перехода Георгия Бущана в саудовский Аль-Шабаб. В этом сезоне он провел 15 матчей, пропустил 12 голов и 7 раз отыгрывал "на ноль".

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