Нападающий Атлетика Иньяки Уильямс считает, что не только игроки виноваты в поражении от Манчестер Юнайтед (0:3) в полуфинале Лиги Европы, но и судьи.

"Я думаю, что мы здесь для того, чтобы сделать все, что в наших силах, и соперники тоже. Есть несколько моментов, которые вызывают сомнения. В эпизоде перед назначением пенальти была рука Гарначо, которую судья не заметил. Затем была борьба между Хёйлундом и Вивианом. При малейшем контакте Расмус упал, и очень жаль, что судья назначил пенальти.

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Мы были не очень острые, Не нужно оправдываться. Мы проигрываем со счетом 0:3, но мы способны отыграться. Мы уже видели, что Лион доставил им проблемы на их стадионе, и мы собираемся попробовать.

Работа, которую мы выполняли на протяжении всего сезона, говорит сама за себя, мы находимся на пути к мечте. Наши болельщики всегда поддерживали нас, при поражении 0:3 они нас не бросают. Мы собираемся выложиться на полную", – цитирует Уильямса AS.

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