"Что касается эпизода с пенальти, то я не думаю, что там был офсайд. Нам не нужно ничего обсуждать, потому что совершенно ясно, что там была игра рукой. Это была грубая, небрежная ошибка.

Качели экстра-тайма в видеообзоре матча Испания – Германия – 2:1

Все видели, что мяч очень опасно летел в ворота. Я даже думаю, что он оказался бы в сетке ворот, и вратарь не смог бы его отбить. Тяжело принять, что VAR даже не пересмотрел это. Мы бы повели в счете 2:1, это бы все изменило", – цитирует Фюлькруга Bayern&Germany.

Напомним, эпизод случился на 105-й минуте – мяч после удара Мусиалы попал в выставленную руку Кукурелли. Арбитр даже не просматривал VAR.

Испания вышла в полуфинал Евро-2024, одолев Германию на последних минутах овертайма