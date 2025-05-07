Защитник Плимута Максим Таловеров не знает, что ждет его в будущем.

"Я думаю, будет смысл прокомментировать что-то, когда будет какая-то конкретика", – цитирует Таловерова Украинский футбол.

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Плимут, за который выступает украинец, вылетел из Чемпионшипа в Первую лигу Англии. В контракте Таловерова есть пункт о расторжении соглашения. Воспользуется ли Максим им, на сегодня неизвестно.

Игроком Плимута защитник стал зимой 2024 года, перейдя из австрийского ЛАСКа за два миллиона евро. В нынешнем сезоне Таловеров провел за "пилигримов" 13 матчей, забил 2 гола, отдал 1 ассист.

К Максиму Таловерову проявляют интерес клубы Рексем, который поднялся в Чемпионшип, и Дерби Каунти.

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