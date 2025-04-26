Чемпионшип, 45-й тур

Престон – Плимут – 1:2

Голы: Рийс, 90 – Бунду, 14, Райт, 75.

Максим Таловеров узнал о травме колена после того, как прибыл в расположение сборной Украины в марте. Прогнозировалось, что украинец будет отсутствовать 7-8 недель, однако Максим восстановился неожиданно быстро.

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В стартовый состав сегодняшнего матча защитник сборной Украины не попал, но вышел на поле в компенсированное время первого тайма. Ожидаемо, он остался на поле и после перерыва. И на 75-й минуте он отдал невероятный ассист на партнера: после подачи аута еще один игрок сбросил мяч головой на Максима, и тот мощным ударом направил кожаного в направлении ворот, а Райту оставалось лишь завершить в сетку. Стоит отметить, что до этого Плимут уже вел в счете.

TALOVYEROV ASSIST ️



What a comeback from injury for the Ukrainian CB!



Plymouth still have a chance (just) to survive (not in their hands entirely)



pic.twitter.com/jbpatTysTW — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 26, 2025

Сопернику удалось забить один гол, однако "зеленая Армия" одержала победу. Сейчас Плимут остается в зоне вылета с 46 баллами.

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