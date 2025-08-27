Защитник Сток Сити Максим Таловеров был далеко не худшим по итогам матча 1/32 финала Кубка лиги против Брэдфорда.

Брэдфорд разбил Сток Сити (3:0) и прошел в следующий этап Кубка лиги. Представитель Первой футбольной лиги (третий дивизион Англии) деклассировал команду из Чемпионшипа (второй дивизион), в составе которой дебютировал украинец Максим Таловеров.

Таловеров дебютировал за Сток Сити в матче с удалением – украинец вышел в старте и получил карточку

Статистический портал Sofascore оценил выступление украинского легионера в 6,2 балла. Такую же оценку получил правый защитник Стока Джейден Мирс, но это не худшие цифры среди "гончаров". Ниже оценили Роберта Боженика (6,1), Чиносо Чибуэзе (6,1) и вратаря Стока Джека Бонхэма (5,9). А лучшим игроком матча стал Брэд Халлидей (8,1).

Стоит добавить, что Таловеров этим летом присоединился к Сток Сити, однако за основную команду дебютировал только против Брэдфорда. Перед этим Максим впервые сыграл за молодежку "гончаров".

