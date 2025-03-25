Защитник сборной Украины на Плимута Максим Таловеров не сможет помочь своей команде в ближайших матчах.

Украинский защитник получил повреждение во время последней игры за свой клуб. Таловеров приехал в расположение национальной сборной, но сразу вернулся в Англию. Как оказалось у защитника травма колена.

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"Я думаю, он пропустит семь-восемь недель. Для нас это огромная потеря. Он очень разочарован, потому что сезон закончился, и он больше не может помогать команде. Мы все узнали много о Максиме за последние два месяца, он боец, сильный духом, замечательный парень, хороший характер.

Он очень подавлен, но это также возможность для него восстановиться, исцелиться, и тогда он должен будет прийти в себя. Клуб окажет Таловерову полную поддержку", – цитирует наставника Плимута Мирона Муслича plymouthherald.

Напомним, украинец присоединился к английскому клубу зимой 2025 года. Всего Таловеров отыграл в 11 матчах, забив два гола.

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