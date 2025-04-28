Таловеров сделал эмоциональное заявление о клубе после вылета из Чемпионшипа: "Сердце разрывается"
Украинский защитник Максим Таловеров прокомментировал понижение Плимута в классе.
"Я был рад вернуться на поле после восстановления, но сердце разрывается от того, что мы не смогли избежать вылета.
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Мы все опустошены, и я знаю, насколько много этот клуб значит для каждого. Спасибо, что оставались с нами – мы будем работать еще упорнее, чтобы вернуться", – написал Таловеров на своей странице в Instagram.
Напомним, что Таловеров провел 12 матчей за английскую команду, которая вылетела из Чемпионшипа и в следующем сезоне будет выступать в третьем дивизионе Англии.
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