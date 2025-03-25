Защитник Плимута и сборной Украины Максим Таловеров прокомментировал информацию, что он не сможет выйти на поле вплоть до конца сезона.

"Общее состояние такое, что расстроен, хотел помочь сборной Украины и клубу. Сейчас отдаю все силы для восстановления. Через неделю-другую будет более понятно насчет сроков восстановления.

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Речь идет о неделях, а не о месяцах, Слава Богу. Конец сезона в начале мая, поэтому в ближайшие недели будет видно детальнее по срокам возвращения! Если бы сезон заканчивался в конце мая, думаю, вопросов о возвращении до конца сезона не было бы", – поделился Таловеров в комментарии Tribuna.

Напомним, Максим присоединился к английскому клубу зимой 2025 года. В общем Таловеров отыграл в 11 матчах, забив два гола, в частности, в ворота Манчестер Сити в Кубке Англии.

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