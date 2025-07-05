"Я невероятно счастлив быть здесь и носить футболку Сток Сити. Всегда мечтал играть в Англии, а Чемпионшип – жесткая, но особенная лига. Интенсивность футбола очень высокая, команды очень конкурентоспособны, и я знаю, насколько это большой и амбициозный клуб.

Таловеров официально сменил клуб в Англии

Я приехал сюда, чтобы упорно работать и показать нашим болельщикам, на что способен на поле. С нетерпением жду встречи с ними на полном стадионе, потому что именно шум болельщиков дает мне энергию и может дать всей команде настоящий толчок", – приводит слова Таловерова официальный сайт Сток Сити.

Напомним, контракт Максима Таловерова с "гончарами" рассчитан на три года. В прошлом сезоне Таловеров выступал за другой клуб Чемпионшипа – Плимут. Украинец провел 13 матчей за клуб, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. По итогам сезона 2024-25 "пилигримы" заняли 23-е место в чемпионате и вылетели в низший дивизион.

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