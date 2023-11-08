"Очень и даже безумно счастлив, ведь это мечта каждого ребенка и я не исключение. Моей мечтой и целью было попасть в первую сборную. Но не так много сейчас обращаю на это внимания, потому что на носу два очень важных матча за ЛАСК – в Лиге Европы и в чемпионате, нам в обоих нужно побеждать.

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Узнал эту новость, несколько часов порадовался и уже продолжаю работать и сосредотачиваться на матчах, ведь нет времени расслабляться. Тем более вскоре также чрезвычайно важный матч сборной против Италии. Продолжаю работать, как и работал и верю, что все будет как должно быть.

От кого узнал о вызове в сборную? Буквально вчера вечером мне написал менеджер национальной команды и мы с ним пообщались. Впоследствии написал руководитель команды U-21 и еще несколько представителей персонала.

С Сергеем Ребровым мы виделись в Праге на благотворительном матче ветеранов сборных Украины и Чехии. Но не общались на тему футбола. Просто спросили друг у друга как дела. Но уверен, что в ближайшем будущем пообщаемся.

С кем первым поделился новостью о вызове в сборную? Первой узнала моя девушка, потому что мы были вместе, когда мне написали. Затем родители и близкие друзья.

Что стало основным фактором моего вызова? Думаю, этот вопрос несколько не ко мне. Я стараюсь работать на максимуме всегда, но решение принимает тренерский штаб. Моя задача – всегда выкладываться на 100% и я очень счастлив, что возникла возможность поехать в национальную сборную", – сказал Таловеров в комментарии УПЛ ТБ.

Напомним, решающий поединок за выход на Евро-2024 между Украиной и Италией состоится 20 ноября. Начало встречи в 21:45.

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