Защитник Максим Таловеров не смог помешать Лидсу обыграть Плимут (2:1) в 46-м туре Чемпионшипа. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионшип, 46-й тур

Плимут – Лидс – 1:2

Голы: Байрем, 18 (аг) – Ньйонто, 53, Соломон, 90+1

Будущее Таловерова в Плимуте не определено – известно, когда прояснится ситуация

Еще до последнего тура было ясно, что Плимут подтвердит свое понижение в классе, поскольку догнать Лутон в турнирной таблице могло помочь только чудо. "Пилигримам" нужно было выиграть встречу с лидером, забив более 14 голов и надеяться на проигрыш соперника в параллельном матче.

Максим Таловеров вышел на поле с первых минут. Украинец совершил четыре выноса, один перехват, пять раз вернул потерянный мяч, дважды выиграл воздушную дуэль и четыре поединка. Впрочем, Плимут проиграл Лидсу, хотя именно хозяева открыли счет первыми. После перерыва Лидс сравнял, а на последних секундах Манор Соломон, экс-звезда Шахтера, забил победный гол.

Плимут таким образом вылетел из Чемпионшипа, а Лидс поднялся в АПЛ. Для Максима Таловерова этот матч может стать последним в футболке "пилигримов". Вскоре украинец обсудит свое будущее с руководством клуба. Ранее была информация, что в контракте Таловерова с Плимутом есть пункт об уходе в случае вылета.

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