Защитник Плимута Максим Таловеров еще не определился со своим будущим после вылета команду из Чемпиошипа.

В контракте Таловерова есть пункт о расторжении соглашения, игрок раздумывает над своим уходом из клуба, сообщает Sport.ua.

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Впрочем, защитник национальной сборной Украины стремится остаться в Англии. К Таловерову проявляет интерес Рексем, который по итогам сезона поднялся в Чемпионшип. Также возможный трансфер украинца рассматривает Дерби Каунти.

Напомним, Максим Таловеров перешел в Плимут зимой 2024 года из австрийского ЛАСКа за два миллиона евро. В текущем сезоне футболист провел 12 матчей за свой клуб, в которых забил два гола и отдал один ассист. Его контракт с Плимутом рассчитан до 2028 года.

По итогам текущего сезона "пилигримы" заняли 21-е место в турнирной таблице Чемпионшипа и вылетели в низший дивизион Англии.

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