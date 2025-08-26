В Англии вскоре начнутся матчи 1/32 Кубка лиги, в которых примут участие и украинцы. Стартовые составы с их участием смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Максим Таловеров выйдет в стартовом составе Сток Сити на кубковую игру против Брэдфорда – это будет дебют украинца за основную команду “гончаров”.

Экс-форвард Динамо был признан лучшим игроком недели в чемпионате Италии: "С таким выступлением это мог быть только он"

Аналогичную роль получил Иван Варфоломеев в составе Линкольн Сити – украинский опорник выйдет в основе на поединок против Бертона. Эта игра станет для него первой за новую команду. Тимуру Тутерову повезло чуть меньше – он попал в заявку Сандерленда на матч против Хаддерсфилда, но остался в запасе.

Стоит добавить, что время начала всех этих матчей одинаковое – в 21:45 по киевскому времени.