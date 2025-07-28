Таловеров до сих пор не дебютировал за новый клуб, пропустив четыре последних матча команды. Наставник Сток Сити Марк Робинс сообщил, что игрок получил незначительную травму, поэтому тренерский штаб решил приберечь Таловерова и не рисковать им в товарищеских играх.

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"В Испании во время сборов Макси потянул мышцы, но это незначительная травма. Поэтому он не смог сыграть в предыдущих матчах. Тем не менее мне кажется, что сейчас он двигается нормально. Это огромный плюс для команды", – приводит слова Робинса Stoke-on-Trent Live.

Напомним, летом Максим Таловеров перебрался из Плимута в Сток Сити за 2 миллиона евро. 2 августа "гончары" сыграют товарищеский матч против Бернли, а уже 9 августа Сток Сити начнет официальный сезон поединком против Дерби Каунти.

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