Украинский защитник Максим Таловеров впервые сыграл официальный поединок за свою новую команду, правда пока только в молодежном составе.

Премьер-лига 2

Вулверхэмптон U-21 – Сток Сити U-21 – 2:2

Голы: Голман, 73, 89 – Видигал, 34, Уокер, 47

Удаления: Гриффин, 72 (прямая красная)

Легенда Баварии оказался ненужным экс-клубу Таловерова – с ним расторгли контракт

Защитник Максим Таловеров дебютировал в составе молодежной команды Сток Сити, отыграв 75 минут в матче против Вулверхэмптона.

Для летнего новичка "гончаров", который перешел из Плимута, это была первая официальная игра после травмы, полученной во время предсезонной подготовки. На 40-й минуте украинец также получил желтую карточку.

Команда украинца дважды выходила вперед благодаря голам Видигала и Уокера. Однако в конце встречи хозяева спаслись благодаря дублю Холмана. Ситуацию осложнило удаление Джейка Гриффина на 72-й минуте, из-за чего Сток доигрывал в меньшинстве. В итоге матч завершился боевой ничьей 2:2, которая стала для "гончаров" второй подряд в Премьер-лиге 2.

Забарный "убежал" от Ярмолюка, Миколенко будет играть против клуба третьего дивизиона: жеребьевка Кубка английской лиги