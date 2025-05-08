"Пилигримы" не смогли сохранить свое место в Чемпионшипе. Плимут рискует потерять нескольких игроков из-за вылета.

Таловеров высказался о своем будущем в Плимуте – игрок может сменить клуб в Англии

Максим Таловеров ранее получил предложения продолжить карьеру в Рексеме или Дерби Каунти. Как сообщает the72, украинцем заинтересовался Трабзонспор. В составе турецкого клуба выступают Батагов, Сикан и Зубков, и они бы хотели добавить в эту компанию и Таловерова.

Издание отмечает, что приоритетом для Максима является Англия. Вероятнее всего, защитник продолжит свою карьеру на Туманном Альбионе.

Таловеров перешел в Плимут из австрийского ЛАСКа за два миллиона евро. В нынешнем сезоне защитник провел за "пилигримов" 13 матчей, забил два гола, отдал один ассист.

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