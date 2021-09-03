Сборная Бельгии в 4-м туре квалификации к чемпионату мира-2022 перестреляла эстонскую национальную команду на выезде. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

Балтийцы неожиданно повели в счете на 2-й минуте. Это Маттиас Кайт перехватил мяч на чужой половине, продвинулся к линии штрафной и классно пробил в дальний угол.

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"Красные дьяволы" забили дважды еще до перерыва. Сначала Ханс Ванакен головой замкнул навес Эдена Азара, а затем Ромелу Лукаку сыграл на подхвате и пробил Хейна из пределов штрафной. На старте второй половины гренадер забил обводным ударом. На 65-й Аксель Витсель завершил ударом из пределов вратарской затяжную атаку бельгийцев. Затем Томас Фокет в одно касание замкнул фланговую подачу Карраско и счет стал совсем неприличным. Эрик Сорга под занавес матча немного поднял настроение эстонским фанатам.

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