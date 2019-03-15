Тальяфико: Ювентус – очень серьезный соперник

Защитник амстердамского Аякса поделился впечатлениями от жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Очень серьезный соперник, но я очень рад и с нетерпением жду матчей четвертьфинала", – написал Николас Тальяфико в своем Twitter сразу после результатов жеребьевки.

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов

Напомним, что по результатам жеребьевки Аякса в соперники достался туринский Ювентус.