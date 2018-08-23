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Тальяфико: Динамо могло забить второй гол, и тогда была бы совсем другая ситуация

13:56 87 Читати українською
Тальяфико: Динамо могло забить второй гол, и тогда была бы совсем другая ситуация
Николас Тальяфико в борьбе с Бесединым / Соцсети

Защитник Аякса Николас Тальяфико прокомментировал игру против киевского Динамо в Лиге чемпионов.

"Это была сложная игра, но в первой половине мы играли очень хорошо. Жаль, что Динамо также забило гол, но мы забили три, поэтому мы получили хороший результат. Мы хотим выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Мы близки к этому, но пока не совсем уверены.

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Я немного удивлен тем, что мы не забили больше голов. Динамо могло забить второй, и тогда была бы совсем другая ситуация. Но в целом мы хорошо сыграли. В Киеве будет очень нелегко, но нам просто нужно играть в свой футбол.

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Матч выдался очень интенсивным, когда я впервые посмотрел на часы, то уже было сыграно 35 минут. После перерыва мы играли более спокойно, я не знаю, почему так произошло. Счет был в нашу пользу, и мы немного устали. Но мы должны были продолжать оказывать давление. Это не должно повториться в Киеве. Если забьем гол, то, думаю, мы пройдем в Лигу чемпионов.

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Желтая карточка? Я стараюсь передать свою страсть команде, но иногда за это наказывают. Самое главное, что мы выиграли. Надеюсь, что я смогу поехать в Киев, несмотря на дисквалификацию. Мне очень сложно смотреть матч по телевизору", – цитирует Тальяфико ajaxlife.nl

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, первые матчи

Аякс - Динамо Киев: Среда 22 августа 2018

Аякс
Матч окончен
3 : 1
Динамо Киев
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Аякс - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Аякс Аякс Николас Тальяфико Николас Тальяфико
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