"Много ли для меня значит вызов в национальную команду? Конечно. Более неожиданно. В первую очередь это невероятный опыт, потому что вызов в национальную сборную – мечта, думаю, всех ребят, неважно, в каком возрасте. А тем более в моем – я самый молодой.

"Если надо будет подкурить – позовешь": Шевченко лично опекает Шапаренко – смешное видео

Нет, вообще не ожидал вызов в сборную. Увидел на сайте, в инстаграме. Ко мне сначала администратор в клубе подошел, сказал заполнить анкету. Я не понял, а потом уже увидел список в интернете и был ошеломлен", – цитирует Судакова Shakhtar News.

Напомним, для Судакова это дебютный вызов в сборную. В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за Шахтер 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

Первый товарищеский поединок "сине-желтые" проведут против сборной Бахрейна на стадионе Металлист в Харькове в воскресенье, 23 мая. Начало встречи в 15:00.

Украина – среди аутсайдеров чемпионата Европы: Шевченко принес триумф, который стал единственным утешением