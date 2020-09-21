Молодежная команда Шахтера на последних минутах вырвала победу в поединке чемпионата U-21 против Зари.

Шахтер U-21 вырвал победу в поединке с Зарей, а Очеретько стал главным героем поединка.

Голевая феерия и неоднозначный пенальти в видеообзоре матча Заря – Шахтер – 2:2

Юный хавбек получил мяч на солидном расстоянии от штрафной, немного прошел вперед и мощно пробил с левой, попав в дальнюю девятку.

Благодаря этой победе Шахтер U-21 набрал 6 очков после 2 туров и поднялся на 3 место, а Заря с 4 пунктами осталась пятой.

Заря расписала ничью с Шахтером в матче с четырьмя голами и противоречивым пенальти