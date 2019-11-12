Талант Ренна Камавинга заинтересовал несколько европейских грандов – французы ожидают солидную сумму за игрока

Полузащитник Ренна Эдуардо Камавинга может присоединиться к одному из европейских грандов в следующее трансферное окно.

Эдуардо Камавинга заинтересовал Манчестер Юнайтед, Барселону и Атлетико, сообщает L’Equipe.

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По информации издания, Ренн оценивает 17-летнего таланта в 30 млн евро. Он дебютировал за Ренн еще в прошлом сезоне, а в этом уже закрепил за собой место в основе. Более того, в августе Камавинга был признан лучшим игроком месяца и получил заслуженную награду Союза французских футболистов.

К слову, Камавинга провел 16 матчей в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись одной гольве передачей.

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