Юный футболист выступает за команду U-19 и накануне безумным голосом принес молодежке Реала победу над сверстниками из Райо Вальекано. Вильяр получил мяч на собственной половине и решился на удар с 65 метров. Голкипер соперника не ожидал такой дерзости и уже не мог ничем помочь.

Звезда Бенфики двумя магическими голами помог разгромить соперника в футзальной Лиге чемпионов – видео шедевров

Добавим, что Хави Вильяр перебрался в систему Реала прошлым летом. 18-летний хавбек провел пять матчей за мадридцев в Юношеской лиге УЕФА. В частности, оба поединка против Шахтера.