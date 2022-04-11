17-летний нападающий стал игроком Луго, где играет Орест Лебеденко, и будет выступать в молодежной команде, информирует официальный сайт испанцев .

"Сердце обливается кровью, когда видишь это каждый день": капитан Металлиста 1925 года шокирован циничным уничтожением Харькова

Клуб из Сегунды приютил не только Владислава, но и всю его семью, взяв на себя расходы по их перевозке из Украины в Испанию и подыскав им жилье.

В этом сезоне Островский провел 16 матчей за юношей Металлиста 1925, в которых отличился двумя голами и тремя ассистами, а также успел дебютировать за первую команду харьковчан в УПЛ, сыграв 2 минуты против Черноморца.

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