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Талант Манчестер Юнайтед Тейлор возобновил тренировки с командой – он победил тяжелую болезнь

15:10 41 Читати українською
Талант Манчестер Юнайтед Тейлор возобновил тренировки с командой – он победил тяжелую болезнь
Макс Тейлор / ФК Манчестер Юнайтед

19-летний Макс Тейлор вернулся к тренировкам после борьбы с раком.

В апреле этого года у игрока Манчестер Юнайтед Макса Тейлора был обнаружен рак. Все это время футболист проходил различные курсы лечения и после успешной реакции организма на химиотерапию вернулся к футболу. 19-летний футболист сейчас занимается с командой U-23. Игрок будет тренироваться с перерывами, чтобы правильно распределять нагрузку на организм.

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"Я чувствую себя очень гордым и счастливым, ведь смог вернуться на тренировочное поле в свою команду. Без поддержки моей семьи, друзей и врачей мое возвращение к обучению на данном этапе не было бы возможным. Следующим шагом будет упорная работа в тренажерном зале и на футбольном поле. Я очень надеюсь как можно быстрее вернуться на футбольное поле", – приводит слова игрока официальный сайт клуба.

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