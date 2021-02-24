20-летний вратарь "павлинов" обновил рекорд по количеству "сухих" матчей среди голкиперов до 21 года, сообщает официальный твиттер клуба.

Лидс разгромил Саутгемптон и поднялся в топ-10 АПЛ

Поединок против Саутгемптона стал для Мелье 8-м "сухим" в нынешнем сезоне АПЛ. Кампания этого года для юного француза еще и первая в статусе основного голкипера Лидса. Ранее первым номером Юнайтед был Кико Касилья (только 3 матча во всех турнирах в сезоне 2020/21).

К слову, Ислан Мелье является воспитанником французского Лорьяна и дебютировал за "хеков" в сезоне 2018/19. Его переход обошелся йоркширцам в 6,5 млн евро.

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