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Талант Лас-Пальмаса трагически погиб

10:04 - Читати українською
Талант Лас-Пальмаса трагически погиб
Хорхе Санчес Вака / фото из соцсетей

Большое горе постигло испанский Лас-Пальмас. Юный исполнитель из структуры островитян Хорхе Санчес Вака преждевременно ушел из жизни в результате несчастного случая.

17-летний игрок трагически погиб в субботу. О печальной вести сообщил официальный сайт клуба.

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Санчес Вака попал в структуру Лас-Пальмаса из скромной Хандии с Фуэртевентуры. После выступлений в юношеских командах "желтых" он вернулся в родной клуб, а сезон 2020/21 должен был начать в дубле Лас-Пальмаса.

Санчес Вака погиб в Бадахосе, где живет его родня. Вместе с 15-летним товарищем они решили искупаться в канале Орельяна, но не справились с водной стихией. Спасатели тоже оказались бессильными.

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Теги
Испания Смерти футболистов Лас-Пальмас Лас-Пальмас
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