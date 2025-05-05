Талант Кривбасса заинтересовал Бенфику – молодой игрок отправится на просмотр
12:52 - Читати українською
16-летний защитник Кривбасса Иван Батист может продолжить карьеру за рубежом.
Как стало известно Футбол 24, молодой защитник криворожского клуба заинтересовал Бенфику. Летом игрок поедет на просмотр в португальский клуб.
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Ранее к Ивану также проявлял интерес греческий Олимпиакос. Иван Батист является воспитанником Кривбасса, он провел 22 матча за криворожскую команду в чемпионате ДЮФЛ и забил два гола.
Напомним, что в составе Бенфики выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.
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