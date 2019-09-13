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Талант Динамо Волошин прошел тестирование в Хоффенхайме

20:15 230 Читати українською
Талант Динамо Волошин прошел тестирование в Хоффенхайме
Назар Волошин / Instagram

16-летний полузащитник Динамо Назар Волошин провел 3 дня в Хоффенхайме.

Агент игрока Динамо Назара Волошина в своем Instagram выложил фото с футболистом во Франкфурте-на-Майне. Тогда же начались слухи о возможном переходе украинца в команду Бундеслиги.

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Как сообщает Dynamo Nation, Волошин провел 3 дня в Хоффенхайме, где проходил тестирование и изучал методику работы с молодежной командой.

Игрок уже вернулся в Украину. Его контракт с Динамо действует до 2021 года.

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Германия Динамо Киев Динамо Киев Хоффенхайм Хоффенхайм Назар Волошин Назар Волошин
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