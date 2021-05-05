Талант Динамо – о роспуске молодежного первенства: Работаем над тем, чтобы поехать с первой командой на сборы
Защитник молодежной команды "бело-синих" Кристиан Биловар рассказал о реакции команды на отмену чемпионата U-21.
"У каждого из нас получится, не обязательно именно в Динамо, сыграть на достаточно хорошем уровне. Нам никто не говорил, что после роспуска дубля нас просто отпустят.
В Динамо пока не решили, что будет с игроками и тренерами молодежной команды
У нас еще одна игра, каждый работает над тем, чтобы заслужить шанс поехать с первой командой на сборы. У кого-то получится, у кого нет. Лично я уверен в каждом из нас. Мы провели хороший сезон, и я считаю, что наши результаты это подтверждают", – сказал Биловар в комментарии YouTube-каналу Динамо.
Напомним, с сезона 2021/22 чемпионат U-21 будет отменен. Клубы при желании смогут дозаявить свои дубли в Первую лигу, однако Динамо не собирается этого делать. По информации СМИ, талантливых игроков молодежки раздадут по арендам.
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