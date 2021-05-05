"У каждого из нас получится, не обязательно именно в Динамо, сыграть на достаточно хорошем уровне. Нам никто не говорил, что после роспуска дубля нас просто отпустят.

В Динамо пока не решили, что будет с игроками и тренерами молодежной команды

У нас еще одна игра, каждый работает над тем, чтобы заслужить шанс поехать с первой командой на сборы. У кого-то получится, у кого нет. Лично я уверен в каждом из нас. Мы провели хороший сезон, и я считаю, что наши результаты это подтверждают", – сказал Биловар в комментарии YouTube-каналу Динамо.

Напомним, с сезона 2021/22 чемпионат U-21 будет отменен. Клубы при желании смогут дозаявить свои дубли в Первую лигу, однако Динамо не собирается этого делать. По информации СМИ, талантливых игроков молодежки раздадут по арендам.

Динамо U-21 досрочно оформило рекордное чемпионство Украины – гол рабоной от игрока киевлян