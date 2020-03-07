Талант Челси Гилмор заинтересовал Реал и Барселону

Полузащитник лондонского Челси Билли Гилмор попал в сферу интересов сразу двух испанских грандов – мадридского Реала и Барселоны.

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Курьезный гол Виллиана в видеообзоре матча Челси – Ливерпуль – 2:0

Наставник Челси Фрэнк Лэмпард в нынешнем сезоне лишь подпускает Гилмора к играм за первую команду. Однако, шотландец уже успел обратить на себя внимание. Он, в частности, стал лучшим игроком кубкового матча "синих" против Ливерпуля (2:0). Также интерес к нему приписывают Манчестер Сити.

В сезоне 2019/20 Билли Гилмор провел 6 поединков во всех турнирах. Воспитанник Рейнджерс имеет действующий до лета 2023 года контракт с Челси.

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