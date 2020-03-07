toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО КИЕВ ДЕСНА - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Талант Челси Гилмор заинтересовал Реал и Барселону

15:23 15 Читати українською
Талант Челси Гилмор заинтересовал Реал и Барселону
Гилмор против Минамино / AP

Полузащитник лондонского Челси Билли Гилмор попал в сферу интересов сразу двух испанских грандов – мадридского Реала и Барселоны.

Топ-клубы Испании активно следят за юным хавбеком, сообщает El Desmarque.

Курьезный гол Виллиана в видеообзоре матча Челси – Ливерпуль – 2:0

Наставник Челси Фрэнк Лэмпард в нынешнем сезоне лишь подпускает Гилмора к играм за первую команду. Однако, шотландец уже успел обратить на себя внимание. Он, в частности, стал лучшим игроком кубкового матча "синих" против Ливерпуля (2:0). Также интерес к нему приписывают Манчестер Сити.

В сезоне 2019/20 Билли Гилмор провел 6 поединков во всех турнирах. Воспитанник Рейнджерс имеет действующий до лета 2023 года контракт с Челси.

Челси выбил Ливерпуль из Кубка Англии: второе подряд поражение "красных", Кепа возвращается и блестящий матч Баркли

blog_ava
Александрия – Динамо: анонс матча УПЛ
08:00
484
Теги
Трансферы Челси Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Чемпионата Англии Билли Гилмор Билли Гилмор Челси Челси Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Трансферы Трансферы Барселоны Трансферы Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
41
мин
Байер
16:30
Айнтрахт Франкфурт
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук